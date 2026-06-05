Врач предупредила об опасности ночных смен для мозга

Ночные рабочие смены негативно влияют на здоровье мозга не только из-за регулярного недосыпа, но и вызывают уменьшение объема некоторых отделов органа, которые отвечают за память и эмоции. Об этом газете «Известия» сообщила невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская со ссылкой на исследование нейробиологов из Сингапура.

Специалист рассказала, что при работе в ночное время происходит накопление метаболитов, которое вызывает локальное воспаление и повреждает нейроны.

«В долгосрочной перспективе это может запустить процессы, приводящие к реальной потере клеток мозга. В результате человек начинает замечать, что учить новое стало сложнее, старые навыки удерживаются хуже, а эмоциональные реакции становятся более резкими или, наоборот, тусклыми», — подчеркнула она.

По словам врача, последствия ночных смен особенно заметны у людей с утренним хронотипом и старших возрастных групп. При этом особенно уязвимы оказываются сотрудники, которым сложно бодрствовать ночью. Различия в объеме мозга людей, трудящихся в дневные и ночные смены, становятся заметнее после 50 лет.

Невролог добавила, что такие изменения бывают частично обратимыми. У участников исследования, которые отказались от ночной работы, спустя 2,4 года восстановился объем таламуса и миндалины. Однако в некоторых случаях полный возврат к первоначальному состоянию может так и не произойти.

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина до этого рассказала «Газете.Ru», что после 40 лет организм постепенно меняет «настройки»: замедляется обмен веществ, снижается мышечная масса, ускоряется потеря костной ткани, растет риск сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений углеводного обмена. По ее словам, если оставить рацион «как в 25», можно легко набрать вес, ухудшить давление и сахар, усилить дефициты белка, кальция, витамина D и группы B, что со временем отражается на костях, мышцах, энергии и когнитивных функциях.

Ранее врач назвала минимальную длительность сна для нормальной работы мозга.