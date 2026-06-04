Врач назвала минимальную длительность сна для нормальной работы мозга

Сон продолжительностью менее шести часов в сутки может заметно ухудшать работу мозга уже на следующий день. Об этом предупредила сомнолог Нурия Рур, объяснив, что хронический недосып влияет на внимание, способность принимать решения и контролировать собственное поведение. Эксперта цитирует издание El Tiempo.

По словам специалиста, при недостатке сна снижается эффективность работы префронтальной коры головного мозга — области, отвечающей за планирование, концентрацию внимания, оценку рисков и исполнительный контроль. В результате человеку становится сложнее сосредоточиться на задачах, анализировать информацию и принимать взвешенные решения.

Кроме того, недосыпание негативно влияет на креативность и когнитивную продуктивность. Как отметила Рур, мозг хуже справляется с обработкой информации и поиском нестандартных решений, что может отражаться как на работе, так и на повседневной жизни.

Одновременно с этим недостаток сна усиливает активность нейронных систем, связанных с вознаграждением и поиском удовольствия. Из-за этого люди чаще совершают импульсивные поступки, склонны к рискованному поведению и принимают менее продуманные решения. По сути, недосып ослабляет механизмы самоконтроля, одновременно усиливая стремление к немедленному вознаграждению.

«Полноценный ночной отдых необходим не только для восстановления энергии, но и для нормальной работы высших функций мозга. Регулярный сон продолжительностью менее шести часов связан с ухудшением памяти, внимания и способности к обучению, а в долгосрочной перспективе может повышать риск различных неврологических и психических нарушений», — заключила сомнолог.

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