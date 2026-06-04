Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

Врач назвала минимальную длительность сна для нормальной работы мозга

Сомнолог Рур: сон длительностью менее шести часов снижает креативность
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Сон продолжительностью менее шести часов в сутки может заметно ухудшать работу мозга уже на следующий день. Об этом предупредила сомнолог Нурия Рур, объяснив, что хронический недосып влияет на внимание, способность принимать решения и контролировать собственное поведение. Эксперта цитирует издание El Tiempo.

По словам специалиста, при недостатке сна снижается эффективность работы префронтальной коры головного мозга — области, отвечающей за планирование, концентрацию внимания, оценку рисков и исполнительный контроль. В результате человеку становится сложнее сосредоточиться на задачах, анализировать информацию и принимать взвешенные решения.

Кроме того, недосыпание негативно влияет на креативность и когнитивную продуктивность. Как отметила Рур, мозг хуже справляется с обработкой информации и поиском нестандартных решений, что может отражаться как на работе, так и на повседневной жизни.

Одновременно с этим недостаток сна усиливает активность нейронных систем, связанных с вознаграждением и поиском удовольствия. Из-за этого люди чаще совершают импульсивные поступки, склонны к рискованному поведению и принимают менее продуманные решения. По сути, недосып ослабляет механизмы самоконтроля, одновременно усиливая стремление к немедленному вознаграждению.

«Полноценный ночной отдых необходим не только для восстановления энергии, но и для нормальной работы высших функций мозга. Регулярный сон продолжительностью менее шести часов связан с ухудшением памяти, внимания и способности к обучению, а в долгосрочной перспективе может повышать риск различных неврологических и психических нарушений», — заключила сомнолог.

Ранее ученая назвала главные плюсы и минуса сна с партнером в одной кровати.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!