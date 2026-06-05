Песков раскрыл, что для него «норм и стрем»

Песков назвал стремом, когда его неправильно цитируют

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал стремом неправильное цитирование его заявлений журналистами. Об этом представитель Кремля рассказал в интервью фигуристке Евгении Медведевой в блогерской студии VK Видео на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В ходе беседы Медведева предложила провести «молодежный» блиц-опрос. Представитель Кремля должен был оценивать различные явления и привычки, определяя их как «норм» или «стрем».

«Это стрем. Не делайте так», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос о неправильном цитировании.

Также Песков назвал бороду «стремом», но усы — «супернорм». Пресс-секретарь главы государства отметил, что считает «стремом» рано вставать по утрам и ответы на вопросы журналистов фразой «без комментариев».

Помимо этого, представитель Кремля рассказал, что не пользуется социальной сетью TikTok и с безразличием относится к новостям о самом себе.

Ранее Песков раскрыл способ добиться многого в жизни.