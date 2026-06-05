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Общество

Оперштаб Кубани уточнил число пострадавших при атаке на суда в Азовском море

Оперштаб Кубани: шесть человек госпитализированы после атаки БПЛА на суда
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В больницы Краснодарского края госпитализированы шесть человек, пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на суда в Таганрогском заливе. Об этом сообщает оперштаб региона в своем Telegram-канале.

Уточняется, что все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

5 июня дроны атаковали два грузовых судна в Таганрогском заливе — «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону. Пять граждан Азербайджана не выжили.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, удар украинских БПЛА подтвердил террористическую сущность киевского режима.

Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди, известный под позывным «Мадьяр», подтвердил удары по судам в Азовском море.

Ранее Патрушев заявил об увеличении риска атак на суда, следующие в российские порты.

 
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