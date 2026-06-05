Два человека погибли, один пропал при опрокидывании лодки в Югре

112: два человека погибли при опрокидывании моторной лодки в Югре

Два человека погибли в результате опрокидывания лодки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО, Югра). Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Два человека погибли, один пропал без вести при опрокидывании моторной лодки в Югре», — говорится в сообщении.

По данным канала, ЧП произошло в поселке городского типа Приобье в Октябрьском районе с лодкой Салют-480. Обстоятельства выясняются.

5 июня Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России сообщило, что в пятницу утром в Октябрьском районе ХМАО на реке Обь перевернулось маломерное судно. Во время этого в нем находились восемь человек. Точное число пострадавших пока не установлено.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. В настоящий момент ведутся следственные действия, опрашиваются свидетели.

Ранее надувная лодка с людьми перевернулась на Ангаре.