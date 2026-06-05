Подросток пытался переплыть водохранилище в Краснодаре на бревне

В Краснодаре несовершеннолетний пытался переплыть водоем на бревне. Об этом сообщает глава города Евгений Наумов.

Инцидент произошел на городском водохранилище. Подросток решил переплыть водоем на бревне — его унесло от берега, и ребенок стал дрейфовать в воде.

Чтобы доставить его на сушу потребовалась целая спасательная операция. Подросток отделался испугом. Сейчас случившимся занимаются сотрудники правоохранительных органов.

До этого на Алтае 15-летний подросток пытался переплыть реку в сельской местности и не выжил. Находившиеся рядом братья попытались помочь, но у них не получилось. Все дети изначально отправились к водоему без разрешения взрослых. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

Ранее подросток не выжил после падения с пирса в реку в Омске.