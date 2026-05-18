Подросток не выжил после падения с пирса в реку в Омске

В Омске завели дело после падения 16-летнего юноши с пирса в реку

В Омске несовершеннолетний упал в водоем и не выжил, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

Несчастный случай произошел 16 мая в районе улицы Нефтебаза. По данным ведомства, 16-летний подросток упал с пирса в реку Иртыш и утонул.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Детали произошедшего устанавливаются. Ход расследования дела стоит на контроле в прокуратуре.

По данным СМИ, молодой человек поспорил, что прыгнет в воду, с незнакомыми подростками. Его тело до сих пор ищут.

17 мая две восьмилетние девочки утонули в реке Великой в Псковской области. Трагедия произошла вблизи деревни Мольгино Палкинского района. По данным СК, несовершеннолетние во время прогулки вдоль берега реки упали в воду и не смоггли выбраться на берег. Их тела были обнаружены и извлечены из водоема водолазами поисково-спасательного отряда Пскова.

Ранее мать пыталась спасти семилетнего сына, прыгнувшего в реку, и утонула вместе с ним.