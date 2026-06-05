Российский двигатель для импортозамещенного Superjet получил сертификат типа

Росавиация вручила сертификат типа на российский двигатель ПД-8 для самолета SJ-100. Об этом сообщила государственная корпорация «Ростех» на своем сайте.

«Получение документов позволяет начать их (двигателей — «Газета.Ru») серийное производство. Торжественная церемония прошла в рамках Петербургского международного экономического форума», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» добавили, что сертификация двигателя подтверждает его соответствие нормам летной годности и техническим характеристикам. При создании разработки были применены 25 новейших отечественных материалов и технологий. ПД-8 может обеспечить тягу на взлетном режиме восемь тонн, отметили в госкорпорации.

2 июня глава входящей в «Ростех» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха сообщил, что сертификационные полеты импортозамещенного самолета SJ-100 завершатся к концу лета. По его словам, осталось выполнить около 20% рейсов.

Ранее двигатели импортозамещенного Superjet испытали при столкновении с птицами.