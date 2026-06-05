Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

«Дано не каждому»: россиян предостерегли от подражания утренней рутине Грефа

Врач Ковальзон призвал россиян не подражать утренней рутине Германа Грефа
lzf/Shutterstock/FOTODOM

Если начать бегать рано утром, то есть риск не только не укрепить свое здоровье, но и нанести вред организму. Далеко не всем показаны пробежки по утрам – заниматься таким спортом следует только полностью здоровым и натренированным людям. Так в беседе с НСН сомнолог Владимир Ковальзон прокомментировал утреннюю рутину главы Сбербанка Германа Грефа.

На полях ПМЭФ Греф до этого рассказал, что каждый день просыпается в 5:30 утра, после чего час читает, а затем отправляется на пробежку – по его словам, этому не мешает никакая погода, так как бег ранним утром помогает ему компенсировать недосып. Ковальзон, однако, предупредил, что следовать примеру главы Сбербанка не стоит – для многих такая утренняя рутина будет опасна.

«У него, видимо, натренированный организм, поэтому бег его бодрит, – отметил врач. – Но это не каждому дано, нужно понимать. Пожилым такое делать нельзя, потому что утром возможен подскок давления. Для не очень здоровых людей это тоже опасно. Для Грефа это подходящий режим, но это особенность такая, каждому посоветовать это не могу».

По мнению специалиста, так организовывать свой график стоит только здоровым молодым людям. Однако важно учитывать, что компенсировать недосып нельзя – это само по себе неверное понятие. Сон бывает факультативный и облигатный. За второй отвечают особенности генетики, он никак не компенсируется и при недосыпе все равно будет «прорываться». Возникает резко отключиться – например, уснуть за рулем, поэтому высыпаться очень важно, подчеркнул врач.

Что касается факультативного сна, то это уже избыточный отдых, при нехватке которого сонливость можно убрать с помощью спорта и кофе, заключил сомнолог.

До этого физиолог движения и фитнес-тренер Ксения Трофимова предупредила, что мнение об однозначной пользе бега по утрам для здоровья является мифом, поскольку резкий выход из сна в холод, скачок давления и высокий пульс могут стать стрессом для нетренированного человека. По ее словам, это может быть опасно для людей с лишним весом, хронической усталостью или скрытыми проблемами с сердечно-сосудистой системой.

Ранее были названы плюсы и минусы бега по утрам.

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!