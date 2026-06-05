«Дано не каждому»: россиян предостерегли от подражания утренней рутине Грефа

Если начать бегать рано утром, то есть риск не только не укрепить свое здоровье, но и нанести вред организму. Далеко не всем показаны пробежки по утрам – заниматься таким спортом следует только полностью здоровым и натренированным людям. Так в беседе с НСН сомнолог Владимир Ковальзон прокомментировал утреннюю рутину главы Сбербанка Германа Грефа.

На полях ПМЭФ Греф до этого рассказал, что каждый день просыпается в 5:30 утра, после чего час читает, а затем отправляется на пробежку – по его словам, этому не мешает никакая погода, так как бег ранним утром помогает ему компенсировать недосып. Ковальзон, однако, предупредил, что следовать примеру главы Сбербанка не стоит – для многих такая утренняя рутина будет опасна.

«У него, видимо, натренированный организм, поэтому бег его бодрит, – отметил врач. – Но это не каждому дано, нужно понимать. Пожилым такое делать нельзя, потому что утром возможен подскок давления. Для не очень здоровых людей это тоже опасно. Для Грефа это подходящий режим, но это особенность такая, каждому посоветовать это не могу».

По мнению специалиста, так организовывать свой график стоит только здоровым молодым людям. Однако важно учитывать, что компенсировать недосып нельзя – это само по себе неверное понятие. Сон бывает факультативный и облигатный. За второй отвечают особенности генетики, он никак не компенсируется и при недосыпе все равно будет «прорываться». Возникает резко отключиться – например, уснуть за рулем, поэтому высыпаться очень важно, подчеркнул врач.

Что касается факультативного сна, то это уже избыточный отдых, при нехватке которого сонливость можно убрать с помощью спорта и кофе, заключил сомнолог.

До этого физиолог движения и фитнес-тренер Ксения Трофимова предупредила, что мнение об однозначной пользе бега по утрам для здоровья является мифом, поскольку резкий выход из сна в холод, скачок давления и высокий пульс могут стать стрессом для нетренированного человека. По ее словам, это может быть опасно для людей с лишним весом, хронической усталостью или скрытыми проблемами с сердечно-сосудистой системой.

Ранее были названы плюсы и минусы бега по утрам.