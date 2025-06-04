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Названы плюсы и минусы бега по утрам

Врач Уланкина: бег по-разному влияет на организм утром и вечером
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Freepik

Бег по-разному влияет на организм в разное время суток. Утренние пробежки бодрят, помогают проснуться и улучшают настроение, однако после сна температура тела ниже, мышцы менее эластичны, сердце и сосуды работают не так активно. Поэтому до тренировки необходима полноценная разминка. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Вечерние тренировки в этом смысле проще: тело уже успело разогреться за день, суставы и мышцы готовы к нагрузке. Поэтому многим людям бегать вечером легче. Однако у кого-то из-за вечерних тренировок может страдать сон: организм бодрится, пульс повышается, человеку может быть трудно уснуть», — отметила специалист.

Она подчеркнула, что для максимальной пользы для организма тренировки необходимо вписывать в ритм жизни.

4 июня любители активного образа жизни отмечают Всемирный день бега, а хозяева корги — праздник в честь своих питомцев. В России в этот день поздравляют крановщиков, в Нидерландах — бабушек и дедушек, а в США обнимаются с кошками. Какие еще праздники и исторические события пришлись на 4 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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