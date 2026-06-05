В Госдуме раскрыли основной принцип начисления платы за тепло

Сегодня в большинстве российских регионов расчет платы за тепло производится по вертикальной разводке, которая предполагает, что теплоноситель передается из одной квартиры в другую. При этом точно определить количество тепла, поступившего в каждую квартиру, невозможно, так как технически счетчики поставить можно не везде. В этом случае общий объем тепла на дом делится пропорционально между всеми собственниками, объяснила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ РФ Светлана Разворотнева в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, при таких расчетах используется одна из двух схем. Первая – когда жильцы платят по факту столько, сколько насчитал счетчик.

«Например, эта зима была холодная, соответственно, счётчик накручивал много, — пояснила депутат. — Люди очень жаловались, что у них выросли платежи за тепло. Летом они ничего платить не будут, но зимой будут опять жаловаться».

По второй схеме учитываются показания счетчиков предыдущих лет, на основе которых вычисляется среднемесячная сумма, которую жильцы вносят не только зимой, а в течение всего года. Например, так платят ха тепло москвичи, у которых в квитанции учитываются показатели предшествующих пяти лет.

Однако сегодня Минстрой чаще настаивает на оплате тепла по факту потребленных ресурсов, после перехода на новую возвращаться к старой схеме субъектам нельзя, заключила Разворотнева.

Напомним, до этого она отметила, что рост коммунальных платежей этой зимой был связан с тем, что в прошлом году на фоне тёплой погоды был произведён перерасчёт начислений за отопление в меньшую сторону. Так, депутат напомнила, что прошлый год был тёплый, поэтому произведен перерасчёт даже в тех регионах, где платят по 1/12. В том числе перерасчет в меньшую сторону виден у москвичей, подчеркнула она.

Ранее в Госдуме напомнили о программах субсидирования коммуналки.