В Госдуме напомнили о программах субсидирования коммуналки

Утверждение новых тарифов на коммунальные услуги в Подмосковье хотя и усилит нагрузку на граждан, но не приведет к росту задолженностей, так как механизмы господдержки и контроля защитят жителей. Об этом Общественной Службе Новостей заявила зампред комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ Светлана Разворотнева, комментируя соответствующее решение комитета по ценам и тарифам.

По словам депутата, процесс изменения тарифов контролируется антимонопольной службой. Кроме того, государство регулирует стоимость ресурсов, а расценки на тепло, воду и электроэнергию утверждаются конкретным регионом.

«Поэтому я надеюсь, что в этом сезоне, как минимум, тарифы на коммуналку будут под более жестким контролем», — отметила Разворотнева.

Она также напомнила, что в России действует система субсидирования на ЖКУ, благодаря которой малообеспеченные граждане являются самыми дисциплинированными плательщиками. В каждом регионе есть свой порог, больше которого ни одна семья платить не будет, подчеркнула парламентарий.

«Если действительно платеж за ЖКУ превышает эту сумму, то граждане в течение шести месяцев подают через МФЦ заявку на получение субсидий, и все излишне уплаченное им возвращается», — пояснила она.

Депутат также напомнила, что компенсация полагается не только при статусе «малоимущий», основной критерий – это превышение расходов на ЖКУ в совокупном доходе семьи относительно норматива, принятого в регионе. Например, в Москве это 10%, в Подмосковье – 15%. При платеже выше порога разница возвращается из бюджета, заключила Разворотнева.

Напомним, также она отмечала, что рост коммунальных платежей этой зимой был связан с тем, что в прошлом году на фоне тёплой погоды был произведён перерасчёт начислений за отопление в меньшую сторону. Так, депутат напомнила, что прошлый год был тёплый, поэтому произведен перерасчёт даже в тех регионах, где платят по 1/12. В том числе перерасчет в меньшую сторону виден у москвичей, подчеркнула она.

