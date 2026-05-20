В Госдуме россиянам рассказали о перерасчете платежек за отопление

Рост коммунальных платежей этой зимой был связан с тем, что в прошлом году на фоне тёплой погоды был произведён перерасчёт начислений за отопление в меньшую сторону. Об этом в пресс-центре НСН заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Прошлый год у нас был тёплый, и происходит перерасчёт платы за тепло даже в тех регионах, где регионы платят по 1/12. Перерасчёт в меньшую сторону виден даже у москвичей. – подчеркнула депутат. — Естественно, что в тех регионах, где оплата за тепло происходит по отопительному периоду, с его окончанием очень сильно уменьшится плата за коммуналку».

Она отметила, что в Госдуму от россиян поступило множество жалоб на скакнувшие цены на ЖКУ, пояснив, что это закономерный процесс.

До этого председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что те, кто отсутствовал больше пяти дней в квартире, может сделать перерасчёт платы за коммунальные услуги. По словам депутата, обратиться за перерасчётом нужно в течение 30 дней после возвращения, подав заявление в управляющую компанию, МФЦ или региональному оператору. Перерасчёт можно получить за услуги, зависящие от фактического проживания: водоснабжение, газ (кроме газа на отопление) и вывоз коммунальных отходов.

Однако при наличии счётчиков в квартире перерасчёт не нужен, предупредил депутат.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме «перерасчёта» коммунальных платежей.