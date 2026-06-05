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Подолог предупредила об опасности пропилов при педикюре

Подолог Иволга: травмы ногтей при педикюре может привести к возникновению грибка
Shutterstock/New Africa

Одной из главных опасностей педикюра являются пропилы, которые возникают в результате повреждения ногтя фрезой маникюрного аппарата. Об этом kp.ru рассказала к.м.н., врач-дерматолог, миколог, подолог Юлия Иволга.

«Пропилы — это повреждение ногтевой пластины, а любая травматизация ногтей — это входные ворота для инфекции, грибка», — предупредила специалист.

По ее словам, при таком повреждении необходимо на некоторое время отказаться от покрытий и подождать восстановления ногтя, которое произойдет после того, как он отрастет. В большинстве случаев на это требуется от двух до шести недель. Точный период ожидания зависит от многих факторов.

Подолог посоветовала столкнувшимся с такой проблемой проконсультироваться с врачом, который может назначить специальное масло для кутикулы, лечебные восстанавливающие лаки и увлажняющие регенерирующие кремы. В тяжелых случаях, таких как появление глубоких трещин и подозрения на грибок, необходимо обратиться за помощью к дерматологу или подологу.

Врач-дерматолог, онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ангелина Тону до этого рассказала «Газете.Ru», что во время маникюра через нестерильные инструменты есть риск заражения грибковыми и вирусными инфекциями, например ВИЧ, гепатит В и С или онихомикозом (грибком ногтей).

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