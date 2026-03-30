Юрист объяснил, когда клиент может не платить за маникюр

Клиент может не платить за маникюр, если его выполнили некачественно, поскольку это бытовая услуга и на нее распространяются нормы закона «О защите прав потребителей» (ст. 29). Об этом «Москве 24» рассказал юрист Илья Русяев.

По его словам, это касается случаев, когда мастер сделал работу с дефектами — трещинами, сколами и так далее. Если потребителю просто не понравился итоговый цвет или рисунок, отказаться от оплаты не получится. В случае, когда клиент заранее согласовал дизайн маникюра и показал образец, но результат оказался заметно другим, он может потребовать переделать маникюр, снизить цену услуги или отказаться оплачивать работу.

При этом юрист призвал зафиксировать плохой маникюр на месте.

«Для начала собрать доказательства: фото и видео результата при хорошем освещении и отметкой о дате и времени, скриншот референса, а если возможно, то и заручиться показаниями свидетелей», – отметил Русяев.

После этого можно составить претензию и зафиксировать в ней то, что не устроило в услуге: «форма ногтей разная», «цвет не соответствует образцу» и так далее. Документ нужно оформить в двух экземплярах и вручить администратору с отметкой о принятии с датой, подписью и печатью при наличии, его должны рассмотреть в десятидневный срок. Если клиент не получит ответа или столкнется с отказом, он может направить жалобу в Роспотребнадзор и обращение в суд.

Преподаватель юридического факультета МГУ Дмитрий Коновалов до этого говорил, что собственник жилого помещения может не оплачивать дополнительные жилищно-коммунальные услуги, если их добавили в квитанцию без его согласия.

Ранее юрист объяснил, можно ли не платить за мобильный интернет при его отключении.

 
