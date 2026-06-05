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Общество

Крымская медсестра продавала студентам, желавшим пропустить сессию, липовые больничные

Mash: в Крыму медсестра продавала студентам липовые больничные
Александр Кряжев/РИА Новости

В Крыму медсестра торговала липовыми больничными. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Женщина работала в поликлинике Бахчисарая. К ней обращались студенты, которые хотели официально избежать экзаменов. За 1,5 тысячи рублей медик вносила в базы данные о несуществующих болезнях и формировала на их основании справки.

Суд признал ее виновной. Медсестра получила год ограничения свободы и обязана выплатить штраф в 8 тысяч рублей.

До этого школьница из Москвы с синдромом Мюнхгаузена обманом добивалась больничных. Девочка призналась, что делала это, чтобы пропускать уроки по уважительной причине.

Ранее россиянам напомнили о праве больничного после увольнения.

 
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