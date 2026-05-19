Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Общество

В Москве разоблачили школьницу, которая 1,5 года имитировала смертельную болезнь

Школьница из Москвы с синдромом Мюнхгаузена обманом добивалась больничных
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В Москве 14‑летняя школьница почти полтора года симулировала тяжелые заболевания, чтобы не ходить в школу. Об этом пишет Mash со ссылкой на врача, разоблачившего девушку.

Она травмировала себя и делала вид, что у нее идет кровь из глаз, ушей, носа, груди, пупка. Этим школьница вызывала у родителей панику, заставляя их обращаться в скорую. В конце концов медики провели полное обследование девочки, включая УЗИ, эндоскопию, колоноскопию, биопсию, но патологий не нашли.

Тогда родители вспомнили, что приступы у дочери почти всегда начинались с 1 сентября, спадали на каникулах, а летом исчезали. Это натолкнуло их на мысль о симуляции. Медики заподозрили у подростка так называемый синдром Мюнхгаузена, при котором человек сознательно вызывает симптомы болезни ради внимания и заботы.

Девочка призналась, что делала это, чтобы пропускать уроки по уважительной причине. Однако мать так и не поверила, что дочь все это время притворялась.

Ранее женщина врала, что у ее шестилетнего сына рак, и получила тюремный срок.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!