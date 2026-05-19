В Москве разоблачили школьницу, которая 1,5 года имитировала смертельную болезнь

В Москве 14‑летняя школьница почти полтора года симулировала тяжелые заболевания, чтобы не ходить в школу. Об этом пишет Mash со ссылкой на врача, разоблачившего девушку.

Она травмировала себя и делала вид, что у нее идет кровь из глаз, ушей, носа, груди, пупка. Этим школьница вызывала у родителей панику, заставляя их обращаться в скорую. В конце концов медики провели полное обследование девочки, включая УЗИ, эндоскопию, колоноскопию, биопсию, но патологий не нашли.

Тогда родители вспомнили, что приступы у дочери почти всегда начинались с 1 сентября, спадали на каникулах, а летом исчезали. Это натолкнуло их на мысль о симуляции. Медики заподозрили у подростка так называемый синдром Мюнхгаузена, при котором человек сознательно вызывает симптомы болезни ради внимания и заботы.

Девочка призналась, что делала это, чтобы пропускать уроки по уважительной причине. Однако мать так и не поверила, что дочь все это время притворялась.

