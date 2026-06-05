Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Гуцан рассказал, с какими чиновниками будет бороться генпрокуратура

Гуцан: Генпрокуратура будет бороться с чиновниками, нацеленными на обогащение
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Генеральная прокуратура России будет бороться с недобросовестными чиновниками, которые обогащаются за счет использования своего положения. Об этом рассказал ТАСС генпрокурор РФ Александр Гуцан на полях Петербургского международного экономического форума.

Также Гуцан напомнил о правозащитной функции прокуратуры. Он отметил, что генпрокуратура защищает закон, а следовательно осуществляет надзор и требует неукоснительного исполнения Конституции и законов РФ.

До этого генпрокурор выступил с инициативой запретить чиновникам, уволенным в связи с утратой доверия за коррупционные нарушения, повторно поступать на государственную службу.

Согласно статистике, которую привел Гуцан, в 2025 году число коррупционных преступлений в России «значительно возросло». Он уточнил, что за прошлый год количество зарегистрированных преступлений подобного рода превысило 43 тысячи. При этом более трети из них — в крупном и особо крупном размере и в составе организованных групп, добавил генпрокурор.

Ранее в России предложили применить опыт Сингапура по снижению коррупции

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!