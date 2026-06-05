Гуцан рассказал, с какими чиновниками будет бороться генпрокуратура

Гуцан: Генпрокуратура будет бороться с чиновниками, нацеленными на обогащение

Генеральная прокуратура России будет бороться с недобросовестными чиновниками, которые обогащаются за счет использования своего положения. Об этом рассказал ТАСС генпрокурор РФ Александр Гуцан на полях Петербургского международного экономического форума.

Также Гуцан напомнил о правозащитной функции прокуратуры. Он отметил, что генпрокуратура защищает закон, а следовательно осуществляет надзор и требует неукоснительного исполнения Конституции и законов РФ.

До этого генпрокурор выступил с инициативой запретить чиновникам, уволенным в связи с утратой доверия за коррупционные нарушения, повторно поступать на государственную службу.

Согласно статистике, которую привел Гуцан, в 2025 году число коррупционных преступлений в России «значительно возросло». Он уточнил, что за прошлый год количество зарегистрированных преступлений подобного рода превысило 43 тысячи. При этом более трети из них — в крупном и особо крупном размере и в составе организованных групп, добавил генпрокурор.

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