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Общество

Пьяный пассажир устроил дебош в петербургском троллейбусе и напал на водителя

В Петербурге пьяный пассажир устроил дебош и напал на водителя троллейбуса
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге 20-летний пассажир троллейбуса устроил дебош и напал на водителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по городую

Инцидент произошел 1 июня, когда пьяный мужчина ехал в троллейбусе, следовавшем по маршруту №2. В какой-то момент он разбил рукой стекло кабины и напал на 47-летнего водителя. Ущерб от его дейстыий превысил 83 тысячи рублей.

Водитель после случившегося обратился за медицинской помощью. После осмотра врачи отпустили его на амбулаторное лечение.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего, им оказался безработный местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Фигуранта отпустили под обязательство о явке.

Ранее под Калининградом мужчина отказался оплачивать проезд и напал на кондуктора.

 
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