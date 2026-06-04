Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Под Калининградом мужчина отказался оплачивать проезд и напал на кондуктора

В Калининградской области мужчина устроил дебош, отказавшись платить за проезд
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В Калининградской области мужчина отказался оплачивать проезд в пригородном автобусе, ударил кондуктора, разбил стекло двери и распылил в людей аэрозоль. Об этом стало известно «Клопс».

В среду, 3 июня, около 20:30 в переполненный автобус, следовавший между Прибрежным и Новым Голубево, зашел мужчина в возрасте около 50 лет. Он заявил, что не может оплатить проезд из-за нехватки средств на карте, а когда кондуктор несколько раз попросил его выйти, начал вести себя агрессивно, ругаться матом и ударил кондуктора по лицу.

Тогда водитель остановил автобус и открыл двери, а пассажиры помогли вывести дебошира на улицу. Но конфликт не закончился: мужчина поднял камень и разбил стекло, а затем распылил содержимое аэрозольного баллончика в сторону людей. Пострадали водитель и кондуктор, а также мужчины, пытавшиеся его остановить. У людей началась паника, на место вызвали скорую и полицию.

В итоге нарушителя задержал патрульный экипаж, проезжавший мимо. Водитель автобуса не смог продолжить путь и сошел с маршрута, не доехав до конечной точки. В УМВД по Калининградской области подтвердили факт инцидента и уточнили, что личность нарушителя установлена, проводится проверка.

Ранее пьяная парочка устроила погром в больнице Находки.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!