Под Калининградом мужчина отказался оплачивать проезд и напал на кондуктора

В Калининградской области мужчина отказался оплачивать проезд в пригородном автобусе, ударил кондуктора, разбил стекло двери и распылил в людей аэрозоль. Об этом стало известно «Клопс».

В среду, 3 июня, около 20:30 в переполненный автобус, следовавший между Прибрежным и Новым Голубево, зашел мужчина в возрасте около 50 лет. Он заявил, что не может оплатить проезд из-за нехватки средств на карте, а когда кондуктор несколько раз попросил его выйти, начал вести себя агрессивно, ругаться матом и ударил кондуктора по лицу.

Тогда водитель остановил автобус и открыл двери, а пассажиры помогли вывести дебошира на улицу. Но конфликт не закончился: мужчина поднял камень и разбил стекло, а затем распылил содержимое аэрозольного баллончика в сторону людей. Пострадали водитель и кондуктор, а также мужчины, пытавшиеся его остановить. У людей началась паника, на место вызвали скорую и полицию.

В итоге нарушителя задержал патрульный экипаж, проезжавший мимо. Водитель автобуса не смог продолжить путь и сошел с маршрута, не доехав до конечной точки. В УМВД по Калининградской области подтвердили факт инцидента и уточнили, что личность нарушителя установлена, проводится проверка.

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