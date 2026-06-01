В Госдуме напомнили о нововведениях, которые вступят в силу в июне

Депутат Чаплин: с июня жизнь миллионов россиян изменится из-за новых норм
В России с 1 июня вступят в силу сразу несколько важных изменений, которые отразятся на жизни миллионов граждан, включая семьи с детьми и пенсионеров. В том числе россиянам начнут начислять новые выплаты, повысят пенсии, а также повысят качество работы отелей, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Одно из ключевых нововведений — это старт начисления новой семейной налоговой выплаты работающим россиянам, воспитывающим двух и более детей.

«Государство фактически возвращает семье 7% из 13% уплаченного налога на доходы. Среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторного прожиточного минимума в регионе», — пояснил депутат.

Он напомнил, что для получения выплаты нужно подать заявление в МФЦ, Соцфонд или на «Госуслугах».

Также с июня ряд пенсионеров начнут получать повышенные выплаты. Так, это коснется тех, кто в мае отметил 80-летний юбилей – им удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии с 9 584 до 19 169 рублей. Кроме того, повышение коснется пенсионеров, имеющих стаж работы в сельхозотрасли от 30 лет – для них предусмотрена надбавка 25% к фиксированной выплате (порядка 2,4 тыс. рублей).

Также Чаплин напомнил, что пенсионеры, которые содержат иждивенцев, включая несовершеннолетних детей, студентов-очников в возрасте до 23 лет или нетрудоспособных граждан, получат доплату в 3 195 рублей на каждого иждивенца. Для этого, по словам депутата, нужно обратиться в Соцфонд России.

Что касается других изменений, то с июня вступят в силу новые правила работы гостиниц. В частности, заработают новые национальные стандарты по повышению качества обслуживания, в том числе по приему туристов, прибывших из других стран.

