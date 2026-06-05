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Общество

Россиянам напомнили правила бесплатного проезда для детей

Юрист Мурашкина: дети до 7 лет могут бесплатно ездить в общественном транспорте
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Дети до семи лет могут бесплатно ездить в общественном транспорте, на междугородних рейсах безбилетный проезд предусмотрен для детей до пяти лет. Об этом рассказала РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России Арина Мурашкина.

Юрист напомнила, что для бесплатного проезда родителям необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка. Без этого документа контролер может потребовать оплатить проезд, как за безбилетника.

Мурашкина также отметила, что в некоторых регионах России действуют дополнительные льготы для школьников и других категорий детей.

В январе сообщалось, что депутаты и сенаторы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект о бесплатном проезде в автобусах, троллейбусах, трамваях и пригородных поездах для студентов колледжей и вузов, обучающихся очно.

Ранее в Госдуме предложили сделать общественный транспорт бесплатным в одной ситуации.

 
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