Общество

В Госдуму внесли законопроект о бесплатном проезде для студентов

Депутаты от ЛДПР внесли в Думу законопроект о бесплатном проезде для студентов
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты и сенаторы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект о бесплатном проезде для студентов-очников. Об этом свидетельствует документ, размещенный в электронной базе нижней палаты парламента.

Инициатива предполагает внесение изменений в закон «Об образовании в РФ». Согласно проекту, студенты колледжей и вузов, обучающиеся очно, получат право бесплатно пользоваться муниципальным транспортом (автобусы, троллейбусы, трамваи) и пригородными поездами. Такси и маршрутки под действие закона не подпадают.

Авторы законопроекта отмечают, что сейчас подобные льготы устанавливаются регионами и сильно различаются. Единая мера, по их мнению, снизит финансовую нагрузку и обеспечит равные условия. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

10 января председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в разговоре с «Газетой.Ru» поддержала идею общественников сделать проезд детей к месту учебы бесплатным. Однако, по ее словам, при этом нельзя повышать стоимость проезда для взрослых.

Ранее в Москве была скорректирована стоимость проезда в городском транспорте.

