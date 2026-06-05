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Россиянам рассказали, как защититься от лихорадки Западного Нила

Профессор Альтштейн: средства от комаров защитят от лихорадки Западного Нила
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Для защиты от лихорадки Западного Нила важно предотвращать укусы кровососущих паразитов. Об этом Pravda.Ru рассказал вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, вирус проникает в организм комара и остается в нем на протяжении всей жизни насекомого. В связи с этим он посоветовал использовать современные средства защиты от насекомых. Врач уточнил, что опасность болезни заключается в отсутствии специфической терапии и риске тяжелых осложнений. Однако массового распространения вируса между людьми ожидать не стоит, добавил эксперт.

«Лихорадка Западного Нила — заболевание, которое раньше не было характерно для России. Первые случаи были зафиксированы в 1999 году в южных регионах — в Волгоградской области и Краснодарском крае. Еще один важный фактор: когда вирус попадает в комара, он остается в нем на всю жизнь. Вирус размножается в комаре, и интенсивность этого процесса зависит от температуры: чем теплее, тем активнее размножение, а значит, и передача вируса», — отметил Альтштейн.

Роспотребнадзор до этого сообщал, что комары, обитающие в России, могут переносить опасную лихорадку Западного Нила. Там уточнили, что вирус регистрируется в стране с 1999 года. Чаще всего он встречается в южных регионах. Как сообщили в Роспотребнадзоре, инфекция не передается от человека к человеку.

Ранее врач предупредил о заболеваниях, передающихся через укусы комаров.

 
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