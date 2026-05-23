Роспотребнадзор назвал опасную инфекцию, которую могут переносить комары в России

Schankz/Shutterstock/FOTODOM

Комары, обитающие в России, могут переносить опасную лихорадку Западного Нила. Об этом сообщил Роспотребнадзор на своем сайте.

«Основные меры профилактики — защита от укусов комаров», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что вирус регистрируется в стране с 1999 года. Чаще всего он встречается в южных регионах. Как сообщили в Роспотребнадзоре, инфекция не передается от человека к человеку.

Чтобы защитить себя от укусов, ведомство рекомендует использовать репелленты на природе, а в домах и на дачах — москитные сетки и фумигаторы. Нельзя допускать застоя воды на участках, балконах и лоджиях. Следует избегать заболоченных мест, а на прогулках у водоемов и в парках надевать закрытую одежду.

Симптомы лихорадки, по информации Роспотребнадзора, включают высокую температуру, головную боль, боль в мышцах и сыпь на коже. При их появлении нужно срочно обратиться к врачу.

В ведомстве добавили, что лихорадка Западного Нила распространена в странах с теплым климатом — Египте, Греции, Израиле, Таиланде, Вьетнаме, Индии и многих регионах Африки, Азии, Европы и Северной Америки. Перед поездками в тропики Роспотребнадзор советует уточнять эпидситуацию у туроператоров.

Ранее сообщалось, что в России расширилась география распространения комаров, переносящих паразитов.

 
