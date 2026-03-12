Размер шрифта
Врач предупредил о заболеваниях, передающихся через укусы комаров

Врач Болибок: комары могут заразить человека лихорадкой Западного Нила
nechaevkon/Shutterstock/FOTODOM

Комары могут быть переносчиками некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний, в числе которых лихорадка Западного Нила и дирофиляриоз. Об этом RT рассказал аллерголог, врач-иммунолог Владимир Болибок.

«В частности, к эндемическим для страны болезням, которые передаются комарами, относится туляремия. Это природно-очаговое инфекционное заболевание, поражающее лимфатические узлы, кожу, иногда слизистые оболочки глаз, зев, легкие и кишечник», — предупредил специалист.

По его словам, комары также могут быть переносчиками дирофиляриоза — заболевания, вызванного паразитированием круглых червей. Личинки попадают в организм человека именно через укус зараженного насекомого.

Помимо этого, существует риск заражения лихорадкой Западного Нила. При этом заболевании человек сталкивается с острым лихорадочным состояниям, которое сопровождается симптомами общей интоксикации, а иногда и поражением центральной нервной системы.

Врач отметил, что сегодня в России возбудитель этой лихорадки циркулирует на территории 62 регионов.

Ранее россиянам рассказали о влиянии погоды на активность клещей.

 
