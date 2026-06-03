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Общество

Стало известно, где россияне будут отдыхать с детьми за границей летом 2026 года

OneTwoTrip: Турция остается лидером отдыха с детьми за границей летом
Sunny studio/Shutterstock/FOTODOM

Лидером зарубежных направлений для летнего отдыха с детьми по-прежнему остается Турция. В топ-5 самых популярных у российских семей стран вошел и Китай. Об этом газете «Известия» сообщили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip по итогам изучения зарубежных отельных бронирований на лето 2026 года.

Согласно результатам исследования, летом 2026 года наиболее востребованным зарубежным направлением для отдыха с детьми осталась Турция. При этом доля поездок в эту страну выросла почти в полтора раза, составив 18,8%. Вторым в рейтинге оказался Китай, доля которого составила 7,6%. Этот показатель говорит о том, что интерес к семейному отдыху в этой стране увеличился на 88%. Помимо этого, в пятерку лидеров вошли Таиланд с долей 6,6%, Франция — 6,3%, а также Италия — 5,5%.

Аналитики отметили, что самые продолжительные поездки с детьми летом 2026 года оказались запланированы в Венгрию, где туристы планируют в среднем отдыхать 8,1 дня. Вторым среди популярных направлений оказался Вьетнам, в котором российские семьи проведут 7,8 дня, Греция — 7,6 дня, Абхазия — 7,4 дня, а также Италия — 6,3 дня.

«Сильнее всего вырос спрос на страны Восточной Европы и Балкан. Абсолютными рекордсменами стали Румыния и Латвия, где интерес со стороны семейных туристов вырос более чем в пять раз», — подчеркнули специалисты.

До этого анализ сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» показал, что летом 2026 года одними из самых востребованных у россиян направлений для путешествий на автомобиле оказались Москва, Казань и Санкт-Петербург. В топ-10 самых популярных направлений для таких поездок также вошли Краснодарский край, Ярославль, Нижний Новгород, Владимир, Псков, Кабардино-Балкария, Карелия и Беларусь.

Ранее в АТОР назвали самые бюджетные страны для пляжного отдыха в июне.

 
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