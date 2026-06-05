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Врач ответила, как аллергикам защититься от тополиного пуха

Врач Чернышева: маска поможет аллергикам защититься от тополиного пуха
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Тополиный пух не является аллергеном, однако он может выступать переносчиком пыльцы и прочих раздражителей, поэтому аллергикам стоит соблюдать меры предосторожности. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышева.

Так, дома врач посоветовала включать кондиционер с функцией очистки воздуха или использовать очистители. При выходе на улице стоит надевать солнцезащитные или специальные очки, которые будут плотно прилегать к лицу.

«Чтобы пух не проникал в нос и рот, рекомендуется носить медицинскую маску, меняя ее каждые два часа. Вернувшись домой, следует принять душ, смывая с кожи микрочастицы, которые тоже содержат раздражители, а также промыть нос морским соляным раствором из аптеки», — отметила Чернышева.

В период обострения она посоветовала обратиться к врачу, который посоветует необходимые антигистаминные препараты. Осенью можно будет подобрать аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ) – прививку от аллергии.

Врач-аллерголог, иммунолог Людмила Лапа до этого говорила, что сам по себе тополиный пух не вызывает аллергию, а лишь является переносчиком различных аллергенов, например, луговых трав и злаков. Чтобы избежать неприятных последствий, специалист посоветовала соблюдать гигиену.

Ранее стало известно, когда закончится сезон тополиного пуха в Москве.

 
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