Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Врач развеяла миф об аллергии на тополиный пух

Врач Лапа: тополиный пух является лишь переносчиком аллергенов
Константин Чалабов/РИА «Новости»

Сам по себе тополиный пух не вызывает аллергию, а лишь является переносчиком различных аллергенов, например, луговых трав и злаков. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила врач-аллерголог, иммунолог Людмила Лапа.

Чтобы избежать неприятных последствий, специалист посоветовала соблюдать гигиену.

«Сухой нос — это залог успеха и снятия аллергического отека. Должны быть назальные фильтры, стараться меньше бывать на жаре и чаще умывать лицо. Если дома, не открывайте окна. А когда открываете, вешайте обязательно влажную простыню, чтобы все аллергены остались на ней. Потом обязательно постирать», — сказала Лапа.

Врач-аллерголог-иммунолог КДЦ МОНИКИ Наталья Морозова до этого призвала уехать подальше до конца сезона тополиного пуха. Если же такой возможности нет, она порекомендовала носить темные очки, ограничить пребывание на улице и использовать очистители воздуха.

По ее словам, в сухие солнечные дни, особенно с 5 до 11 утра, концентрация пыльцы в воздухе максимальна, и ветер разносит ее даже в закрытые помещения через окна и вентиляцию.

Ранее профессор рассказал, как отличить аллергический насморк от простудного.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!