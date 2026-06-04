Врач развеяла миф об аллергии на тополиный пух

Сам по себе тополиный пух не вызывает аллергию, а лишь является переносчиком различных аллергенов, например, луговых трав и злаков. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила врач-аллерголог, иммунолог Людмила Лапа.

Чтобы избежать неприятных последствий, специалист посоветовала соблюдать гигиену.

«Сухой нос — это залог успеха и снятия аллергического отека. Должны быть назальные фильтры, стараться меньше бывать на жаре и чаще умывать лицо. Если дома, не открывайте окна. А когда открываете, вешайте обязательно влажную простыню, чтобы все аллергены остались на ней. Потом обязательно постирать», — сказала Лапа.

Врач-аллерголог-иммунолог КДЦ МОНИКИ Наталья Морозова до этого призвала уехать подальше до конца сезона тополиного пуха. Если же такой возможности нет, она порекомендовала носить темные очки, ограничить пребывание на улице и использовать очистители воздуха.

По ее словам, в сухие солнечные дни, особенно с 5 до 11 утра, концентрация пыльцы в воздухе максимальна, и ветер разносит ее даже в закрытые помещения через окна и вентиляцию.

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