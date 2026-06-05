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Стало известно, когда закончится сезон тополиного пуха в Москве

Врач Чернышева: сезон тополиного пуха в Москве закончится к концу июня
ilmarinfoto/Shutterstock/FOTODOM

Период тополиного пуха в Москве начинается в конце мая — начале июня и длится до трех недель, завершится он должен к концу первого летнего месяца. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышева.

По ее словам, спрогнозировать точные сроки невозможно, поскольку это будет зависеть от температуры и влажности. Так, чем жарче и суше климат, тем интенсивнее и дольше идет процесс.

«Пух не служит аллергеном, он выступает лишь переносчиком пыльцы и прочих раздражителей. Его текстура притягивает частицы деревьев и луговых трав, расширяя тем самым зону воздействия частиц, вызывающих реакцию. Если пыльца находится просто на земле, она может не попасть в нос или глаза, а с пухом все происходит иначе», – рассказала Чернышева.

Врач добавила, что здоровые люди не почувствуют никаких изменений на фоне распространения пуха. Однако у аллергиков это может вызвать ряд неприятных симптомов, в том числе начинаются насморк, слезотечение, усиление кровоснабжения в носу, покраснение, отек, зуд и чихание.

Врач-аллерголог, иммунолог Людмила Лапа до этого говорила, что сам по себе тополиный пух не вызывает аллергию, а лишь является переносчиком различных аллергенов, например, луговых трав и злаков. Чтобы избежать неприятных последствий, специалист посоветовала соблюдать гигиену.

Ранее аллергикам посоветовали уехать подальше до конца сезона тополиного пуха.

 
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