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Тренер рассказал, как научиться кататься на велосипеде

Тренер Кузнецов: научиться кататься на велосипеде можно в любом возрасте
Shutterstock/Pixel-Shot

Научиться кататься на велосипеде можно в любом возрасте, для этого нужны желание и упорство. Об этом «Москве 24» рассказал заслуженный тренер СССР и России, заведующий кафедрой велосипедного спорта Университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта Александр Кузнецов.

По его словам, взрослым для этого требуется один-два дня, тренировкам нужно уделять около часа в сутки. Детей эксперт посоветовал начинать приучать к велосипеду с трех лет, для начала можно использовать беговел, который позволит понять принцип передвижения и побороть страх, если он есть.

«В три года можно предложить двухколесный велосипед, постоянные и профессиональные занятия спортом начинают с шести–семи лет», – отметил Кузнецов.

Для начала как взрослым, так и детям, эксперт посоветовал начать с управления велосипедом и тренировки маневрирования, после этого можно проехать небольшое расстояние со страховкой.

Специалист добавил, что для подготовки к велотренировке стоит выполнять физические упражнения, в том числе растяжку мышц спины, шеи, рук и ног. Новичкам рекомендовано освоить группировку, так как с велосипеда легко упасть.

Эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов до этого заявил «Газете.Ru», что езда на велосипеде полезна для людей, у которых есть проблемы с суставами или лишний вес, из-за щадящей нагрузки, поэтому этот вид спорта особенно актуален в послеоперационном периоде.

Ранее врач рассказал о пользе езды на велосипеде для здоровья.

 
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