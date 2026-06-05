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Общество

Врач рассказал о пользе езды на велосипеде для здоровья

Врач Кондрахин: езда на велосипеде поможет прокачать мускулатуру
Zamrznuti tonovi/Shutterstock/FOTODOM

Велосипед является отличным вариантом для повышения уровня физической активности, при этом он не будет давать большую нагрузку на суставы. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Например, по сравнению с бегом – это лучший вариант. Нагрузку получают и все группы мышц: сердце, шея, спина, ноги, а также подключаются в работу органы чувств. Это самый физиологический вид спорта», — сказал Кондрахин.

По его словам, велосипед поможет прокачать мускулатуру, а также вовлечь мозг в активную работу, поскольку во время движения нужно фокусировать внимание не только на теле, но и на происходящем вокруг. Такая тренировка положительно повлияет на работу сердечно-сосудистой системы за счет изменения интенсивности. Для получения положительного эффекта он посоветовал придерживаться интенсивной нагрузки длительностью от 40 до 60 минут в день.

При этом врач посоветовал отказаться от велосипеда людям с травмами колена или голеностопного сустава, тем, у кого есть нарушение мозгового кровообращения, а также пациентам с психическими отклонениями и находящимся в стадии реабилитации.

Эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов до этого заявил «Газете.Ru», что езда на велосипеде полезна для людей, у которых есть проблемы с суставами или лишний вес, из-за щадящей нагрузки, поэтому этот вид спорта особенно актуален в послеоперационном периоде.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать защиту для поездок на велосипеде.

 
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