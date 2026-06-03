Эксперт по фитнесу рассказал, кому противопоказан велосипед

Езда на велосипеде полезна для людей, у которых есть проблемы с суставами или лишний вес, из-за щадящей нагрузки, поэтому этот вид спорта особенно актуален в послеоперационном периоде. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.

«Велосипед относится к нагрузкам, которые щадят суставы. В отличие от бега удара стопы о землю здесь нет, вес тела держит седло, поэтому колени и голеностоп получают меньше микротравм. Для сердечно-сосудистой системы это аэробная работа в умеренном пульсе, она тренирует выносливость и помогает контролировать вес. Реабилитологи нередко сажают на велотренажер пациентов после операций на колене, поскольку движение по кругу возвращает амплитуду без осевой нагрузки. Полезен велосипед и тем, кому тяжело дается долгая ходьба из-за лишнего веса, ведь часть массы тела принимает на себя рама», — сказал он.

Халимов уточнил, что при длительной езде на велосипеде появляется риск развития заболеваний простаты и грыжи позвоночника.

«Есть и обратная сторона. При обострении болезней сердца, неконтролируемой гипертонии, недавних полостных операциях и тяжелых сбоях вестибулярного аппарата от поездок стоит воздержаться до консультации с врачом. Длительное давление седла на промежность мужчинам с заболеваниями простаты тоже во вред, тут спасает анатомическое седло и правильная посадка. Грыжи позвоночника в острой фазе плохо сочетаются с наклоном корпуса на спортивной раме, а неверная высота руля со временем перегружает запястья и шею», — добавил он.

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