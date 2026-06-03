Россиянам объяснили, как выбрать защиту для поездок на велосипеде

Для безопасных поездок на велосипеде на длительные маршруты важно правильно подобрать экипировку. Об этом «Москве 24» рассказал веломеханик-партнер «Самоката» Даниил Гарбач.

По его словам, для города будет достаточно шлема, перчаток и заметной одежды со светоотражающими элементами, для длительных маршрутов и шоссейных поездок рекомендуется также приобрести очки для защиты глаз от пыли и насекомых и перчатки, которые снизят нагрузку на кисти.

«Защита должна быть подобрана под стиль езды и предполагаемый уровень риска, тогда ее надежность гораздо выше, чем если просто подобрать профессиональную амуницию», – отметил Гарбач.

Эксперт добавил, что для покупки хороших товаров важнее ориентироваться не на бренд, а на то, как они сидят. Кроме того, важно убедиться, что модель соответствует стандартам безопасности. Так, например, в России проверить легальность продукции можно через систему маркировки «Честный знак».

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота до этого говорил, что, делая выбор между прокатом велосипеда и приобретением собственного, важно учесть ряд ключевых моментов. В частности, следует учесть, что сегодня на фоне инфляции велосипед – это дорогое удовольствие, в том числе из-за высокой стоимости материалов. А решившись на покупку, нужно заранее продумать вопрос хранения транспортного средства.

Ранее россиянам объяснили, как ездить на велосипеде, чтобы не навредить коленям.