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Общество

Русский язык вошел в топ-4 самых конкурентоспособных языков мира

Институт Пушкина: русский язык занял четвертое место в рейтинге языков мира
Илья Питалев/РИА Новости

Русский язык занял четвертое место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков по результатам исследования экспертов Института Пушкина. Об этом сообщил РИА Новости ректор института Никита Гусев.

Ректор уточнил, что Институт Пушкина занимается научным проектом «Индекс положения русского языка в мире», который позволяет ежегодно оценивать динамику распространения русского языка за рубежом.

Так, исследование проводилось на основании анализа конкурентоспособности 12 мировых языков. По пяти параметрам русский язык уступил английскому, испанскому и французскому (которые делят вторую позицию), китайскому языкам.

Данные о положении языка приводятся экспертами на основании следующих параметров: по распространенности языка в мире; по количеству международных организаций, в которых язык является официальными или рабочими; по тому, как часто язык используется в публикациях в международных научных базах данных; по количеству периодических изданий на этом языке; по тому, используется ли этот язык в цифровой среде.

Накануне президент РФ Владимир Путин призвал к открытию факультетов русского языка в федеральных вузах — по примеру Крымского федерального университета имени Вернадского. Президент России подчеркнул, что дисциплина «Русский как государственный» должна войти в ядро программ вузов.

Ранее сообщалось, что русский язык вошел в список обязательных предметов для студентов.

 
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