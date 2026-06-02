Четыре столпа образования: русский язык вошел в список обязательных предметов для студентов

Фальков назвал четыре дисциплины, которые будут изучать все студенты в России

Российских студентов всех специальностей обяжут изучать четыре дисциплины независимо от выбранной профессии. К уже обязательным истории, философии и курсу «Основы российской государственности» добавится русский язык, сообщил на заседании с участием президента Владимира Путина глава Минобрнауки Валерий Фальков. Как изменятся учебные программы и какие еще предложения по реформе высшего образования прозвучали в последнее время — в материале «Газеты.Ru».

О чем сказал Фальков

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что русский язык войдет в единое социогуманитарное ядро высшего образования и станет обязательной дисциплиной для студентов всех направлений подготовки.

«У нас четыре дисциплины — это история, основы российской государственности, философия и русский язык, — которые будут изучаться независимо от будущей профессии всеми без исключения студентами, независимо опять же от формы и уровня обучения», — рассказал министр на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

По словам Фалькова, единый подход позволит повысить качество преподавания социально-гуманитарных дисциплин и укрепить общее образовательное пространство страны. Министр отметил, что русский язык лежит в основе культуры и играет важную роль в объединении образовательной системы.

Кроме того, глава Минобрнауки отметил, что по поручению президента уже разработан базовый учебно-методический комплекс «Русский язык как государственный». Работу выполнил Санкт-Петербургский государственный университет, а подготовленные материалы уже переданы в министерство.

Отдельные факультеты русского языка

Владимир Путин также предложил пересмотреть подход к преподаванию русской словесности в вузах.

«Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская — все они, причем на равных, входят в один филологический факультет.

И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России»,

— отметил глава государства.

Путин напомнил, что в прошлом году самостоятельный факультет русского языка и литературы появился в Крымском федеральном университете имени Вернадского. Президент выразил надежду, что этот опыт будут перенимать и другие вузы, прежде всего те, где готовят будущих учителей русского языка и литературы.

В Минобрнауки сообщили, что вопрос уже находится на особом контроле. Как рассказал Валерий Фальков, сегодня специализированные подразделения по русскому языку и литературе работают в 219 государственных университетах, что составляет 44% от их общего числа.

По словам министра, такая работа уже ведется с учетом специфики каждого вуза, хотя во многих технических и медицинских университетах отдельные факультеты или кафедры русской словесности пока отсутствуют.

Отработки после вуза могут вернуть

Ранее помощник президента Владимир Мединский заявил, что обучение за бюджетный счет должно сопровождаться обязательным трудоустройством по специальности.

По его мнению, нынешняя система нуждается в изменениях, поскольку государство ежегодно тратит значительные средства на подготовку кадров, но не получает гарантий, что выпускники будут работать в тех сферах, для которых их обучали.

«Должна быть модель планово-капиталистическая. За образование обязательно кто-то должен платить. Если это государство, то обязательно распределение и заключение трудового контракта. Отучился на врача за госсчет — будь добр отработать в районной больнице», — пояснил Мединский.

Помощник президента считает, что аналогичный принцип должен действовать и в случае, если обучение оплачивает предприятие. Тогда именно оно должно становиться будущим работодателем студента после получения диплома.

В качестве примера Мединский привел систему подготовки врачей для районных больниц. По его словам, обязательная отработка после окончания вуза помогла бы решать кадровые проблемы в регионах и обеспечивать специалистами наиболее востребованные отрасли экономики.

«Время финансового аудита»

На фоне обсуждения реформ высшего образования лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов раскритиковал рост стоимости обучения в российских вузах. По его словам, высшее образование становится все менее доступным для семей со средним достатком, а ситуация усугубляется сокращением числа платных мест без заметного увеличения бюджетного набора.

«Нужно вводить госрегулирование цен на обучение и ограничивать аппетиты руководителей вузов, многие из которых получают более миллиона рублей в месяц. Пришло время финансового аудита высшей школы!» — отметил депутат.

В 2026 году обучение на платной основе в российских вузах подорожало в среднем на 10,7%, следует из предварительного мониторинга Минобрнауки. Рост цен оказался неравномерным: в одних университетах он был умеренным, в других — доходил до 20–30% по отдельным направлениям.

Наиболее заметно цены выросли в вузах, где коммерческий набор ранее был важной частью доходов, а теперь сократился из-за введенного государством ограничения на число платных мест. Под регулирование попали 40 специальностей. По оценке Минобрнауки, на этих направлениях стоимость обучения выросла на 10,9%, что близко к среднему уровню по рынку.