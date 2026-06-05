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Общество

Россиян предупредили о начале сезона активности змей

РИА: страховщик предупредил россиян о росте активности змей в регионах России
Neil Bowman/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам необходимо проявлять осторожность во время отдыха на природе и работы на дачных участках в связи с началом сезона активности змей. Об этом сообщили РИА Новости в страховой компании «Росгосстрах».

«С наступлением теплого сезона к привычным рискам добавилась еще одна опасность — змеи. В ряде регионов специалисты отмечают повышенную активность пресмыкающихся», — сказал собеседник агентства.

Страховые случаи, связанные с укусами змей, уже зарегистрированы в Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях.

Начальник управления выплат по личному страхованию Полина Григорьева рассказала, что после укуса змеи необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. По ее словам, пострадавшему следует сохранять спокойствие, ограничить движение, держать место укуса ниже уровня сердца и снять кольца, браслеты и другие предметы, которые могут сдавливать ткани при развитии отека.

Григорьева предупредила, что нельзя прижигать рану, накладывать жгут, делать разрезы в месте укуса или пытаться отсасывать яд, поскольку такие действия могут усугубить состояние пострадавшего.

По данным страховщика, чаще всего от укусов змей страдают женщины во время работы на садовых участках, прогулок по лесу и сбора ягод. Самая крупная страховая выплата по подобному случаю составила 45 тысяч рублей: девушке потребовалось лечение после укуса ядовитой змеи и последствий интоксикации.

До этого герпетолог Владимир Черлин сообщил, что змеи могут населить дачный участок, если их привлекут определенные условия. В первую очередь они облюбовывают территории, захламленные мусором, заваленные дровами и хворостом, отметил он.

Ранее в Сургуте годовалый ребенок попал в реанимацию после укуса ядовитой змеи.

 
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