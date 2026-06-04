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Общество

Россиянам рассказали, почему змеи превращают дачные участки в серпентарии

Герпетолог Черлин: змеи размножаются на дачном участке при некоторых условиях
saffstudio/Shutterstock/FOTODOM

Змеи могут населить дачный участок, если их привлекут определенные условия. В первую очередь они облюбовывают территории, захламленные мусором, заваленные дровами и хворостом, рассказал RT герпетолог Владимир Черлин.

Обычно змеи населяют дачи, если живут неподалеку. Если они замечают участки с обилием мусора, который для них может стать надежным убежищем, то это привлечет их, пояснил специалист. Таким образом, регулярная уборка, поддержание порядка – это первое и самое главное условие, предотвращающее размножение змей на участке.

«Всякая химия тут не работает. Как и собака. Если на участке есть большая собака и змеи, то угроза будет только для собаки», — подчеркнул герпетолог.

Он также посоветовал после уборки участка обязательно проинструктировать детей на случай встречи со змеей – во избежание опасных ситуаций, следует объяснить им, что к рептилиям нельзя приближаться, трогать их палками и так далее.

Ранее врач объяснила, можно ли отличить укус ядовитой змеи.

 
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