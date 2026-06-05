Кардиолог назвал опасную для здоровья позу для сна

Сон на спине является опасным для здоровья сердца, заявил кардиолог Рикардо Кальс. Об этом сообщает Metropoles.

По его словам, сон на спине может приводить к смещению языка и мягкого неба назад у некоторых людей. Из-за этого сужаются дыхательные пути и возникает апноэ, что негативно сказывается на работе сердца.

Кардиолог добавил, что существует прямая связь между апноэ и высоким кровяным давлением, повышающим риск острого инфаркта миокарда, инсульта, сердечной недостаточности и фибрилляции предсердий.

До этого врач-кардиолог, сомнолог «СМ-Клиника» Наталия Золотарева рассказала, что ощущение разбитости и усталости после сна днем часто возникает из-за особенностей фаз сна. Специалист объяснила, что одной из главных причин разбитости после дневного сна становится переход в глубокие стадии сна. В случае, если такой отдых продолжается дольше 30 минут, мозг успевает погрузиться в медленный сон. Тогда состоянием заторможенности, слабости и дезориентации.

Ранее россиян предупредили, что снотворные препараты могут ухудшать сон.