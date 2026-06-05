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Общество

Кардиолог назвал опасную для здоровья позу для сна

Кардиолог Кальс: сон на спине у некоторых людей повышает риск инфаркта
Shutterstock

Сон на спине является опасным для здоровья сердца, заявил кардиолог Рикардо Кальс. Об этом сообщает Metropoles.

По его словам, сон на спине может приводить к смещению языка и мягкого неба назад у некоторых людей. Из-за этого сужаются дыхательные пути и возникает апноэ, что негативно сказывается на работе сердца.

Кардиолог добавил, что существует прямая связь между апноэ и высоким кровяным давлением, повышающим риск острого инфаркта миокарда, инсульта, сердечной недостаточности и фибрилляции предсердий.

До этого врач-кардиолог, сомнолог «СМ-Клиника» Наталия Золотарева рассказала, что ощущение разбитости и усталости после сна днем часто возникает из-за особенностей фаз сна. Специалист объяснила, что одной из главных причин разбитости после дневного сна становится переход в глубокие стадии сна. В случае, если такой отдых продолжается дольше 30 минут, мозг успевает погрузиться в медленный сон. Тогда состоянием заторможенности, слабости и дезориентации.

Ранее россиян предупредили, что снотворные препараты могут ухудшать сон.

 
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