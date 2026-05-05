Россиян предупредили, что снотворные препараты могут ухудшать сон

При нарушениях сна снотворные средства (гипнотики) допустимы только на короткий срок — как правило, не более месяца. Если применять их дольше, то они могут нарушить структуру сна, объяснил «Газете.Ru» руководитель исследования SleepStudy.Ru, профессор, заслуженный врач Татарстана Эдуард Якупов.

«Некоторые группы препаратов действительно помогают быстрее уснуть, но при длительном применении нарушают естественную структуру сна. Например, бензодиазепины разрушают архитектуру сна. В норме человек за ночь 4–6 раз проходит через фазы глубокого и быстрого сна. При длительном приеме таких препаратов эта смена фаз нарушается», — сказал врач.

В результате человек может спать формально достаточное количество часов, но не чувствовать восстановления: появляется утренняя вялость, снижение концентрации, дневная сонливость и падение работоспособности.

«Во многих случаях нарушения сна носят вторичный характер, — они возникают на фоне других состояний, например, депрессии, тревоги, синдрома обструктивного апноэ сна или других. Если бессонница связана с тревогой или депрессией, лечение должно быть направлено на основное заболевание. При синдроме беспокойных ног гипнотики вообще неэффективны, а при апноэ сна требуется аппаратная терапия», — подчеркнул Якупов.

Попытки лечить только сам факт плохого сна без диагностики причины, по словам специалиста, почти всегда приводят к хронификации проблемы.

«Часто пациенты приходят с запросом: «Дайте мне снотворное». Но в процессе обследования выясняется, что лечить нужно совсем другое — тревожное расстройство, депрессию или нарушение дыхания во сне. Эксперт подчеркивает: естественный физиологический сон принципиально отличается от сна на препаратах, и длительная подмена одного другим не проходит бесследно для организма», — объясняетсомнолог.

Эксперт подчеркивает: самолечение, особенно с использованием снотворных и БАДов, часто ухудшает качество сна и общее состояние. Важно найти причину бессонницы и работать именно с ней.

