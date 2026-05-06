Сомнолог объяснила, почему после дневного сна возникает чувство разбитости

Ощущение разбитости и усталости после сна днем часто возникает из-за особенностей фаз сна. Об этом газете «Известия» рассказала врач-кардиолог, сомнолог «СМ-Клиника» Наталия Золотарева.

Специалист объяснила, что одной из главных причин разбитости после дневного сна становится переход в глубокие стадии сна. В случае, если такой отдых продолжается дольше 30 минут, мозг успевает погрузиться в медленный сон. Тогда состоянием заторможенности, слабости и дезориентации.

«Еще один фактор — неподходящее время для сна. Сон позднее 15:00 может нарушить циркадные ритмы, затрудняя засыпание ночью и вызывая чувство усталости после пробуждения», — подчеркнула сомнолог.

По ее словам, не менее значимую роль играют индивидуальные особенности. Некоторым людям не нужен такой отдых днем из-за особенностей метаболизма или имеющихся нарушений сна, таких как бессонница.

При этом важно учитывать условия сна, поскольку шум, свет и неудобная поза препятствуют полноценному отдыху.

Сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов до этого предупреждал, что привычка постоянно откладывать будильник может перерасти в дезадаптивное поведение. При этом она не помогает лучше выспаться, а лишь приводит к недовольству собой и лишней трате времени. Справиться с ней можно, если приучить себя засыпать и просыпаться в одно и то же время — желания доспать в таком случае не появится.

Ранее россиян предупредили, что снотворные препараты могут ухудшать сон.

 
