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Общество

Школьница-инвалид забеременела после изнасилования новым знакомым из интернета

В Индии девушку-инвалида изнасиловал новый знакомый из интернета
Shutterstock

В Индии девушка-инвалид подверглась изнасилованию со стороны своего знакомого в соцсетях. Об этом сообщает Hindi Samana.

Пострадавшая длительное время не рассказывала ничего о произошедшем, однако спустя четыре месяца после произошедшего родители отвезли дочь на обследование, во время которого выяснилось, что та беременна.

Как выяснилось, молодой человек воспользовался беспомощностью школьницы. Он познакомился с пострадавшей в соцсетях, где завоевывал ее доверие.

Спустя несколько дней непрерывного общения они встретились, и новый знакомый изнасиловал пострадавшую.

После визита в больницу, на котором раскрылась правда, родители обратились в полицию. Полицейские быстро установили личность подозреваемого, его задержали.

До этого в Индии местные жители заметили машину, в которой они обнаружили мужчин и одну девушку практически без одежды. Выяснилось, что последняя несколько месяцев подвергалась насилию.

Ранее мужчины 10 месяцев насиловали студентку и вымогали деньги за сделанные в процессе фото.

 
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