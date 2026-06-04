Школьница-инвалид забеременела после изнасилования новым знакомым из интернета

В Индии девушка-инвалид подверглась изнасилованию со стороны своего знакомого в соцсетях. Об этом сообщает Hindi Samana.

Пострадавшая длительное время не рассказывала ничего о произошедшем, однако спустя четыре месяца после произошедшего родители отвезли дочь на обследование, во время которого выяснилось, что та беременна.

Как выяснилось, молодой человек воспользовался беспомощностью школьницы. Он познакомился с пострадавшей в соцсетях, где завоевывал ее доверие.

Спустя несколько дней непрерывного общения они встретились, и новый знакомый изнасиловал пострадавшую.

После визита в больницу, на котором раскрылась правда, родители обратились в полицию. Полицейские быстро установили личность подозреваемого, его задержали.

До этого в Индии местные жители заметили машину, в которой они обнаружили мужчин и одну девушку практически без одежды. Выяснилось, что последняя несколько месяцев подвергалась насилию.

Ранее мужчины 10 месяцев насиловали студентку и вымогали деньги за сделанные в процессе фото.