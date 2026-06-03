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Общество

Мужчины 10 месяцев насиловали студентку и вымогали деньги за сделанные в процессе фото

В Индии компания мужчин почти год насиловала девушку
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

В Индии компанию из четырех мужчин арестовали за многократное изнасилование студентки. Об этом сообщает Daily Express.

По данным издания, один из мужчин отвез пострадавшую в отель, где вместе с другом изнасиловал. После этого он продолжал преследовать пострадавшую и шантажировал ее кадрами надругательства.

Сначала молодой человек утверждал, что удалит видео и фото, если пострадавшая выйдет за него замуж, но вскоре вместе с друзьями выдвинул новые требования. Теперь они обещали удалить кадры за плату.

В последствии пострадавшая переводила им деньги, веря, что это прекратится, но шантаж и насилие продолжались в течение десяти месяцев.

Когда о ситуации стало известно, четверых мужчин арестовали. Известно, что одному из них 24 года, еще одному – 22.

До этого в Индии 12-летняя девочка подверглась изнасилованию. Сын местного жителя дал пострадавшей неизвестное вещество, из-за которого она потеряла сознание. После этого ее похитили, вывезли в лес и изнасиловали.

Ранее изнасилованная сыном начальницы девушка не выжила после незаконного аборта.

 
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