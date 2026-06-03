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Общество

Компания мужчин заманила девушку в машину едой и насиловала несколько месяцев

В Индии мужчины несколько месяцев насиловали девушку в автомобиле
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

В Индии пятеро мужчин подвергали 15-летнюю школьницу групповому насилию. Об этом сообщает NDTV.

О надругательстве стало известно после того, как жители штата Ассам заметили машину, в которой девушка и другие пассажиры сидели полуобнаженными. Очевидцы обратились в полицию.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, подобные случаи происходили в течение последних нескольких месяцев. Перед первым таким инцидентом компания заманила ее в автомобиль едой.

Полицейские задержали всех подозреваемых, сейчас они находятся под арестом.

То, насколько медленно продвигается расследование, разозлило семью пострадавшей. Они потребовали как можно быстрее наказать обвиняемых.

До этого в Индии произошел подобный инцидент. Двое мужчин изнасиловали девушку в отеле и стали шантажировать снятыми видео и фото. Пострадавшая платила им деньги, чтобы о произошедшем никто не узнал, но позже о ситуации узнали в полиции. Компанию арестовали.

Ранее юноша изнасиловал школьницу вместе с другом и сжег после сопротивления.

 
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