Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Экстремистскую литературу нашли среди детских книг из Великобритании

ФТС: петербургские таможенники нашли экстремистскую литературу среди детских книг
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Санкт-Петербургской таможни среди партии детских книг обнаружили экстремистскую литературу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В публикации отмечается, что груз прибыл для оформления на Шушарский таможенный пост из Великобритании.

По данным транзитной декларации, на территорию России ввозились детские книги, словари, карточки и плакаты, их общий вес составлял 12,7 тонны, а стоимость — порядка 140 тысяч фунтов стерлингов. Во время досмотра груза инспекторы обнаружили 28 книг экстремистского содержания на английском и немецком языках.

Против перевозчика было возбуждено уголовное дело по статье Кодекса об административных правонарушениях РФ.

21 апреля гендиректор издательства «Эксмо», финансовый директор Светлана Цыпляева, заместитель главреда по литературе Юлия Соколовская, а также директор по дистрибуции Анатолий Норовяткин были задержаны и доставлены на допрос в Следственный комитет в рамках уголовного дела об организации работы экстремистской организации. По данным СМИ, дело связано с продажей книг с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-тематикой, выпущенных издательством Popcorn Books, — «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проверит книги автора «Вредных советов» Остера.

 
Теперь вы знаете
Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!