Экстремистскую литературу нашли среди детских книг из Великобритании

Сотрудники Санкт-Петербургской таможни среди партии детских книг обнаружили экстремистскую литературу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В публикации отмечается, что груз прибыл для оформления на Шушарский таможенный пост из Великобритании.

По данным транзитной декларации, на территорию России ввозились детские книги, словари, карточки и плакаты, их общий вес составлял 12,7 тонны, а стоимость — порядка 140 тысяч фунтов стерлингов. Во время досмотра груза инспекторы обнаружили 28 книг экстремистского содержания на английском и немецком языках.

Против перевозчика было возбуждено уголовное дело по статье Кодекса об административных правонарушениях РФ.

21 апреля гендиректор издательства «Эксмо», финансовый директор Светлана Цыпляева, заместитель главреда по литературе Юлия Соколовская, а также директор по дистрибуции Анатолий Норовяткин были задержаны и доставлены на допрос в Следственный комитет в рамках уголовного дела об организации работы экстремистской организации. По данным СМИ, дело связано с продажей книг с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-тематикой, выпущенных издательством Popcorn Books, — «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проверит книги автора «Вредных советов» Остера.