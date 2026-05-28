Московского студента обвинили в подготовке теракта

В Москве 19-летнего студента Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) обвинили в подготовке теракта в мечети. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Как рассказали «Осторожно, новости» близкие 19-летнего Дмитрия Б., он находится под стражей с октября 2025 года. Изначально ему вменяли приготовление к вступлению в террористическую организацию (ст. 205.5 УК) из-за якобы попытки присоединиться к запрещенному движению <...>. Позже Дмитрия обвинили в подготовке теракта в мечети и незаконном хранении боеприпасов», — говорится в посте.

По словам близких юноши, доказательства основаны на изъятом во время обыска китайском смартфоне, который студенту не принадлежал и в котором якобы нашли координаты схрона с оружием.

Сам Дмитрий говорит, что не участвовал в подготовке теракта. Его отец направил в Администрацию президента, Адвокатскую палату и СПЧ обращение с жалобой на пытки сына: как следует из документа, во время задержания к наручникам Дмитрия якобы присоединили провода от полевого телефона и пустили по ним ток, рассказали журналистам.

По информации канала, в ходе судебного заседания следователь попросила не говорить об этом, обещая отпустить юношу под домашний арест. Однако москвич до их пор под арестом. В ближайшее время молодому человеку предъявят окончательное обвинение, материалы дела будут направлены в суд, заключает канал.

