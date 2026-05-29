Россиянин получил пять лет колонии за оправдание терактов в комментарии

Второй Восточный окружной военный суд Новосибирска приговорил к пяти годам колонии жителя Томской области за оправдание терактов в России в комментарии в мессенджере Telegram. Об этом сообщает УФСБ по Томской области, передает РИА Новости.

«Назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, а также лишения права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений, комментариев… на срок два года», — отметили в ведомстве.

Суд признал россиянина 1988 года рождения виновным по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

«Фигурант уголовного дела размещал в Telegram комментарии, оправдывающие совершение терактов на объектах транспортной инфраструктуры России», — добавили в ведомстве.

Противоправная деятельность мужчины была пресечена сотрудниками УФСБ России по Томской области.

До этого житель Хакасии получил 11 лет лишения свободы за призывы к сбору денежных средств для Вооруженных сил Украины, склонение к государственной измене и оправдание терроризма.

Ранее Верховный суд приговорил сахалинца к колонии за попытку сотрудничества с ВСУ.

 
