The Indian Express: индиец погиб, забравшись на рекламный щит во время шторма

В Индии мужчина во время сильного ветра взобрался на рекламный щит и погиб, пишет The Indian Express.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в деревне Рашин, штат Махараштра. По данным полиции, из-за сильного ветра огромный рекламный щит начал опасно раскачиваться. Чтобы уменьшить нагрузку на конструкцию, молодому мужчине поручили забраться наверх и прорезать баннер, чтобы через него проходил воздух.

Во время работы порыв ветра резко усилился. Железная конструкция не выдержала нагрузки и обрушилась вместе с находившимся на ней мужчиной. Он оказался под завалами и погиб на месте.

После происшествия полиция возбудила уголовное дело и выясняет, была ли рекламная конструкция установлена законно и соблюдались ли требования безопасности.

В сети многие пользователи задаются вопросом, почему сотрудника отправили выполнять опасные работы во время сильного шторма.

Ранее в Австралии мощнейший за полвека шторм оставил без света десятки тысяч домов.