Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В Австралии мощнейший за полвека шторм оставил без света десятки тысяч домов

Мощнейший за почти 50 лет шторм оставил без света жителей Западной Австралии
Toby Melville/Reuters

В минувшие выходные юго-западные районы штата Западная Австралия подверглись удару стихии. Из-за шторма, ставшего самым разрушительным за последние 49 лет, свыше 30 тыс. домов остались без света, передает телеканал АВС.

«Мощный циклон обрушился на юго-западе штата Западная Австралия, став сильнейшим как минимум за последние 49 лет. Около 160 тысяч домохозяйств как минимум один раз оставались без электричества во время непогоды, и примерно 34 тысячи домов до сих пор остаются без света», — передает вещатель.

По данным телеканала, порывы ветра срывали кровельные покрытия, сотни деревьев были вырваны с корнем, массово рушились стеклянные витрины и оконные конструкции.

Экстренные службы зафиксировали рекордное количество вызовов .

Министр энергетики и климатической политики штата Амбер-Джейд Сандерсон охарактеризовала природный катаклизм как «один из наиболее мощных» штормов за последние десятилетия». В настоящее время специальные бригады работают в режиме чрезвычайной ситуации, устраняя последствия циклона. Спасательные службы настоятельно рекомендуют гражданам избегать передвижений без крайней необходимости, не приближаться к поврежденным строениям, а также обходить участки с оборванными ЛЭП и поваленными деревьями.

Ранее жителей Сибири предупредили о заморозках и ураганном ветре.

 
Теперь вы знаете
«Мама, отпиши обратно!» Почему оформлять имущество на родственников опасно и какие есть альтернативы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!