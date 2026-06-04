Исчезнувшая в Таиланде ветеринар из РФ вышла на связь с семьей

Baza: пропавшая в Таиланде ветврач из Приморья вышла на связь с родными

Пропавшая в Таиланде ветврач из Приморья вышла на связь с родными. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Семья женщины считает, что она могла попасть в сексуальное рабство и находится под веществами.

«По информации «Базы», 43-летняя жительница Приморья Дарья Шаньгина, оборвавшая связь с родными во время двухмесячного путешествия на Пхукете, написала близким крайне несвязное сообщение с арабского номера, который якобы принадлежит ее знакомому», — говорится в посте.

Из сообщения, написанного на русском и английском одновременно, можно понять, что у Дарьи украли паспорт, телефон, а также банковские карты. Семье Шаньгина также рассказала, что влюбилась на острове в диджея и улетает с ним в ОАЭ.

Кроме того, по информации канала, за два месяца на Пхукете Дарья трижды попадала в больницу и пять раз оказывалась в полиции, а также похудела на 10 кг и сняла со счетов 300 тыс. рублей.

Как уточняется, у россиянки еще 1 июня истек срок действия визы.

Об исчезновении россиянки сообщалось 1 июня. Как писала Baza, Дарья отправилась в отпуск на два месяца, чего раньше никогда не делала. Находясь на Пхукете, она рассказывал знакомым, что сначала попала в больницу из-за ожога медузы, затем ее на несколько дней задержали полицейские. После этого ее укусила дикая обезьяна.

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